Hollanda'da Gazze'de öldürülen çocuklar için gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar anısına protesto gösterisi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğine dair raporunun ardından düzenlenen gösteri, Amsterdam Merkez Tren İstasyonu önünde yapıldı.

Hollanda'daki Filistin destekçisi kuruluşların organize ettiği gösterinin bulunduğu alana "Soykırımı Durdurun", "İsrail, Soykırım İşliyor", "İsrail, Bu Çocuğu Öldürdü", "İsrail, Bu Çocuğu Ailesinden Aldı" yazılı afişler asıldı.

Meydana, öldürülen çocukları simgeleyen kana bulanmış çocuk ayakkabıları, kanlı oyuncaklar ve kefene sarılmış bebek temsili konuldu.

Oyuncaklar ve balonların arasında Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yer aldığı büyük afişlerin yanı sıra Gazze'deki çocuklara karşı işlenen suçlar ve bu duruma ilişkin mesajlar da yer aldı.

Kalabalık meydanda Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimleri tek tek okunurken bazı Hollandalılar gözyaşlarını tutamadı.

Gösteriye katılanlara karpuz dilimleri dağıtılırken "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

"Gazze açık bir çocuk mezarlığına dönüştürülüyor"

Filistin İnisiyatifi'nde aktivist Tülay Gökçimen, hazırladığı konuşma metninde, sözde "ateşkes" yalanlarının arkasına gizlenen acı hakikati haykırmak için toplandıklarını belirterek "Sahada hiçbir şey değişmemiştir. Gazze'de katliamlar aynı şekilde devam etmektedir." dedi.

Gökçimen, Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana Gazze genelinde 265 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Geçen hafta 2 yaşındaki bir bebeğin de saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade eden Gökçimen, son iki yıl içerisinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısının 20 bini aştığını söyledi.

"Siyonist rejim, Gazze'yi açık bir çocuk mezarlığına dönüştürdü"

Gökçimen, vahşetin boyutunun yalnızca bombalarla sınırlı olmadığını vurgulayarak "Gazze'de bugün çocuklar sadece işgalcinin füzeleriyle değil; açlıkla, susuzlukla, salgın hastalıklarla, farelerle ve böceklerle mücadele ederek can veriyor. Siyonist rejim, bilerek ve isteyerek insani yardımların girişini engellemekte, çadırları bombalamakta ve Gazze'yi açık bir çocuk mezarlığına dönüştürmektedir." diye konuştu.

Uluslararası kuruluşlara seslenen Gökçimen, "Nerede o her fırsatta basın hürriyetinden, çocuk haklarından, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden bahseden milyarlarca dolarlık kurumlar, örgütler? Nerede Birleşmiş Milletler? Çocuklar çadırlarda farelerin, böceklerin arasında enfeksiyon kapıp erirken, tepelerine bombalar yağarken bu sözde barış ortamındaki katliamları daha ne kadar seyredeceksiniz?" diye sordu.

Yaklaşık 2,5 saat süren gösteri olaysız tamamlandı.