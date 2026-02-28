Amsterdam'da Filistin için sokak iftarı düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistin Hollanda Dayanışma Platformu bünyesindeki topluluklar, İsrail'in Gazze, Filistin ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto etmek için Dam Meydanı'nda sokak iftarı düzenledi.

Filistin destekçisi çok sayıda STK'nin düzenlediği etkinlikte, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü ve bugün İran'a yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi.

Dam Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişilik grup adına yapılan konuşmalarda, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları eleştirildi.

Gösteriyi organize eden gruplardan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusu Murat Gök, konuşmasında, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini belirterek, "İsrail, 2 yıldan uzun süredir Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Batı Şeria'daki saldırıları da arttı. Gazze'de hala yeterince insani yardıma erişim yok ve ramazanın orada buruk geçmesi bizleri üzüyor. Gazze'nin bir an önce yeniden imar edilip ayağa kaldırılması gerekir. Milyonlarca insan orada yıkıntıların arasında ölüme terk edildi" dedi.

Dam Meydanı'nda iftarın açılmasının hemen ardından meydanda akşam namazı kılındı.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olduğu etkinlik, yaklaşık 4 saat sürdü.