Haberler

Amsterdam'da 250 Bin Kişi İsrail Yanlısı Politikalara Karşı Gösteri Düzenledi

Amsterdam'da 250 Bin Kişi İsrail Yanlısı Politikalara Karşı Gösteri Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 'Kırmızı Çizgi' adlı protesto gösterisine yaklaşık 250 bin kişi katıldı. Göstericiler, hükümetin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek daha sert politikalar ve yaptırımlar talep etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yaklaşık 250 bin kişi, hükümetin İsrail yanlısı politikasına tepki gösterdi.

Çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak organizasyonuyla düzenlenen gösteri, "Kırmızı Çizgi" sloganıyla Müzeler Meydanı'nda başladı.

Göstericiler, kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı kıyafetler giyerek meydanda toplandı.

Amsterdam sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, yeniden Müzeler Meydanı'na döndü.

Etkinliğe, aralarında çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşunun Hollanda şubelerinin de yer aldığı 130'dan fazla STK katıldı.

Organizatörler, gösteriye yaklaşık 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda hükümeti İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sessiz kalmakla suçlandı.

Göstericiler, hükümetten İsrail'e yönelik daha sert politikalar benimsemesini, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

"Soykırımı durdur" yazılı pankart arkasında yürüyen kalabalık, "Barış planı değil, emperyalizm", "İsrail'i boykot et", "İsrail'i hemen durdur", "Ellerini filodan çek" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoda, "Hükümet utan, ellerin kanlı", "Özgür Filistin", "İşgal altındaki topraklarda barış olmaz", "Soykırımı durdur", "Çocukları öldürmeyi durdur" sloganları atıldı.

Gösteri, Hollanda tarihinin Filistin'e destek amacıyla düzenlenen en geniş katılımlı eylemi olarak değerlendiriliyor.

Lahey kentinde, "Kırmızı Çizgi" sloganıyla 18 Mayıs'ta yapılan gösteriye yaklaşık 100 bin kişi, 15 Haziran'da yapılan gösteriye ise yaklaşık 150 bin kişi katılmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor

Rapor tamamlandı! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Sumud filosu aktivistiyle ilgili olay iddia! Valilikten açıklama var
İstiklal Caddesi'nde hareketli gece! Laf atan adamı tekme tokat dövdüler

Taksim'de hareketli gece! 2 kadın o sözü duyunca deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.