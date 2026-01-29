Afrika'dan İstanbul'a ampute futbolla hayata tutunuyorlar

Afrika ülkeleri Angola ve Liberya'dan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da forma giyen ampute futbolcular, zorlu yaşam öykülerine rağmen sporun hem fiziksel engelleri hem de özgüven kaybını aşmadaki dönüştürücü etkisini ortaya koyuyor.

Angolalı futbolcu Catarino Francisco de Carvalho, Liberyalı futbolcu Matthew Wolo Joe, Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Osman Bozanlı ve Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Sıla Çelen, AA muhabirine, sporun engelli bireylerin topluma kazandırılmasındaki rolünü anlattı.

9 yaşındayken mahallede top oynadığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu ayağı ampute edilen 28 yaşındaki Carvalho, futbola olan tutkusunun küçük yaşlarda başladığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Futbol oynamayı çok seviyorum. Engelli olduğumda bana 'artık iş yapamaz' dediler ama ben ampute futbol diye bir branş duydum. Arkadaşlarımla evde antrenman yapmaya başladım ve kendimi geliştirerek Angola'da profesyonelliğe ilk adımımı attım. 2018'de milli takıma kabul edildim. Türkiye'ye gelme serüvenim de orada başladı. Bir forvete ihtiyaçları varmış ve beni internette görmüşler. Ardından görüşüp anlaştık ve beni transfer ettiler. 6 senedir Türkiye'deyim."

Carvalho, insanların profesyonel futbolcu olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını belirterek, "İnsanlar ampute futbolu çok bilmiyor. 'Sen futbolcu musun?' diyorlar. Sen ne yapıyorsan ben de aynısını yapıyorum. Engel zihinde bitiyor." diye konuştu.

Engeli nedeniyle Türkiye'de ayrımcılığa uğramadığını kaydeden Carvalho, " Türkiye'de ayrımcılık yaşamadım. Normal insanlar ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Sen nasıl bir işte çalışıyorsan ben de çalışıyorum. Önceden engelliyim diye ayrımcılık uygulayanlar oluyordu. Ben onlara her zaman engelli ve normal insan arasında fark olmadığını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolun hayatına özgüven ve yeni bakış açıları kazandırdığını söyleyen Carvalho, bu sayede hayata tutunduğunu vurguladı.

"Sağlamken engelli hale gelmek insan için çok zor"

Pendik'te forma giyen Liberyalı futbolcu Joe da geçirdiği trafik kazasının ardından engelli kaldığını ve bu sürecin hayatını kökten değiştirdiğini belirterek, "2018'de Liberya'da ampute futbola başladım. Aynı yıl milli takıma seçildim. Afrika Uluslar Kupası'na gittik. Orada gol kralı oldum. Daha sonra Türkiye Süper Ligi'nde oynama fırsatı yakaladım." dedi.

28 yaşındaki Joe, Türkiye'de ayrımcılığa uğramadığının altını çizerek, engelli gençlerin topluma kazandırılmasının önemine şu sözlerle dikkati çekti:

"Gençleri, özellikle benim gibi engellere sahip olanları cesaretlendirmek istiyorum. Asla vazgeçmemek gerekiyor. Böyle bir durumun içine düştüğünüzde sağlamken engelli hale gelmek insan için çok zor. Birçok insan zorluklar yaşıyor ve pes etmek istiyor. Onları sürekli ilerlemeye, daha yüksek seviyelere ulaşmak için mücadele etmeye teşvik ediyorum."

"2017'deki Avrupa Şampiyonası öncesi ampute futbol pek bilinmiyordu"

Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Başkanı Osman Bozanlı, hedeflerinin Ampute A Milli Futbol Takımı'na oyuncu kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de ampute futbolun ne olduğunu kimse bilmiyordu. 2017'de A Milli Takımımız, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olmadan önce insanlar anlamıyordu. Ama Avrupa Şampiyonası olduktan sonra birçok engelli kardeşimiz bizlere ulaştı. Biz onlara ulaşıyoruz amacımız tüm imkanları seferber ederek oyuncu yetiştirmek." dedi.

Bozanlı, antrenmanların artık ilgiyle takip edildiğini belirterek, sosyal medyada daha görünür hale geldiklerini ve ulusal basında daha fazla yer bulduklarını söyledi.

Ailelerin çocuklarını maçlara getirerek ampute futbolu izlettirdiğini aktaran Bozanlı, "Aileler kendi çocuklarına bizleri izletiyor. Yani bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin sahadaki azmi, mücadelesi, ne olursa olsun hayat bitmiyor. Her türlü, her şekilde devam ediyor. Tüm illerden engel durumu ne olursa olsun arkadaşlarımız bize ulaşabilir." diye konuştu.

"Ampute futbolda çok iyi bir yerdeyiz"

Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Sıla Çelen ise Türkiye'nin ampute futboldaki gelişimine dikkati çekerek, "Bence ülke olarak ampute futbolda çok iyi bir yerdeyiz. Farklı ülkelere baktığımda henüz bizim kadar geliştiklerini, liglerinin olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerle çalışmaya başlarken yanlış anlaşılma endişesi yaşadığını belirten Çelen, sporcuların kendi engellerini aşma biçimlerini görmenin kendisini de rahatlattığını, ileride kadın ampute milli takımında görev almayı hedeflediğini söyledi.