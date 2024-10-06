Amin Alayı Merasimi Üsküdar'da Yeniden Gerçekleşti

Osmanlı zamanında okula yeni başlayan çocuklar için yapılan "Amin Alayı" merasimi, Üsküdar'da yeniden hayat buldu.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Üsküdar Müftülüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı tarafından Üsküdar Valide-i Cedit Camii avlusunda düzenlenen törende, eğitim hayatlarının başındaki minik öğrenciler, sahne gösterileri, mini konserler ve ikramlar eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi.

Kortej oluşturan çocuklar, Mihrimah Sultan Camii önünde toplanarak Mehter Takımı eşliğinde yürüyüşle etkinlik alanına geldi.

Alanda toplanan çocuklar için sahne gösterileri ve mini konser etkinlikleri sergilendi. "Amin Alayı"na katılan çocuklara ayrıca patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Merasim kapsamında yaklaşık 1000 kişiye yemek dağıtıldı.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, törende yaptığı konuşmada, Türk kültür tarihinde birçok göz kamaştırıcı gelenek olduğunu belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, şanlı mazimizin emanetlerini titizlikle koruma görevini yerine getiriyor. Bu miras, sadece vakıf eserlerinden, tarihi yapılardan oluşmuyor. Kültürümüz, geleneklerimiz de bizim en önemli miraslarımızdan." dedi.

Özsoy, "Maddi olmayan bu kültürel varlıklara sahip çıkma kararlılığımız ve vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çabalarımız çerçevesinde bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.