Ameliyat olacağı öne sürülmüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığına ve ameliyat sonrasında göreve devam edip etmeyeceğine kendisinin karar vereceğine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı. İddialar kesin bir dille yalanlanırken, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ataklı, Erdoğan'ın ameliyat olacağını ve göreve devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini öne sürdü.

"YENİ BİR AMELİYATA HAZIRLANIYOR"

Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor. Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler Ameliyattan sonra Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR YALANLANDI

Ataklı'nın gündem olan iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.