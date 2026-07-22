Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Sandığı'nın 103. yıl dönümü kutlandı

ZONGULDAK'ta Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Bizler madenciliğin ne kadar zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle çalışma şartlarını iyileştirmek, zorlukları azaltmak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve madencilerimizin haklarını daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Zonguldak'ta 103 yıl önce ilk sosyal güvenlik çatısı ve meslek örgütü olarak kurulan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile il protokolü katıldı.

'TÜRKİYE'NİN İLK İŞÇİ DAYANIŞMA ÖRGÜTÜ'

Törende konuşan Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, "Bugün, burada sadece bir kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplanmadık. Bugün biz, yerin yüzlerce metre altında yazılan bir başarı hikayesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcına karıştırılan kara elmasın ve tam 103 yıldır sönmeyen bir dayanışma meşalesinin huzurundayız. Cumhuriyetimizin mürekkebi kurumadan, 1923 yılında bu topraklarda bir umut filizlendi. O umudun adı; Türkiye'nin ilk işçi dayanışma örgütü, ilk sosyal güvenlik çatısı olan Amelebirliği'dir. Amelebirliği sıradan bir yardımlaşma sandığı, sadece rakamlardan ibaret bir bürokratik kurum değildir. Amelebirliği; madencinin sönen ocağına taşınan köz, yetim kalan evladına uzanan el, hastalandığında arkasındaki dağdır. 100 yılı aşkın süredir binlerce gencimize burs verdik, bu ülkenin geleceğini Zonguldak'ın helal lokmasıyla inşa ettik" dedi.

'DÖNEMİN ÇOK ÖTESİNDE BİR VİZYONUN ESERİ'

Amelebirliği'nin insan onuruna yakışır çalışma hayatının Cumhuriyet tarihindeki en önemli simgelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise "Henüz sosyal güvenlik sistemlerinin bugünkü anlamıyla gelişmediği bir dönemde kurulan Amelebirliği, dönemin çok ötesinde bir vizyonun eseridir. Gerçekten de o günün şartlarında bakıldığında çok ileri bir adım olarak değerlendirilebilir. Dünyadaki ilk sosyal güvenlik ve sosyal dayanışma modellerinden biri sayılabilecek nitelikte bir yapıdır. Maden işçilerimizin sağlıklarını, ailelerini ve sosyal hayatlarını korumayı amaçlayan bu müessese, emeğe sahip çıkan güçlü bir dayanışma modeli haline gelmiştir. Aradan geçen 103 yıl boyunca bu anlayışı yaşatmış, binlerce madenci ailesinin hayatına dokunmuş ve çalışma hayatımızın en kıymetli kurumlarından biri olmuştur. Bugün güçlü bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmamızda, çalışanı merkeze alan bu köklü dayanışma kültürünün elbette çok önemli bir payı vardır. Bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak emeği koruyan, çalışanı güçlendiren ve sosyal güvenliği daha ileri taşıyan politikalarımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Madenciliğin sıradan bir meslek olmadığını, cesaret, fedakarlık gerektirdiğini ifade eden Aydın, "Bizler madenciliğin ne kadar zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle çalışma şartlarını iyileştirmek, zorlukları azaltmak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve madencilerimizin haklarını daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Madencilerimizin can güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyor, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızı sürekli geliştiren sahadaki denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz, katedeceğimiz mesafeler var. Bunu da çalışanlarımızın hayatına duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz" dedi.

Diğer yandan Bakan Yardımcısı Aydın ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 2023 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'nde şehit olan madenci Ramazan Yıldırım'ın programda şiir okuyan kızı Merve Yıldırım ile kardeşlerine hediye takdim etti. Daha sonra protokol madencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Valilik önündeki programın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aydın, maden işletmelerini ilgilendiren yönetmelik değişikliklerine dair yaptığı konuşmada, ""Madencilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi elbette ki özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu şehre nasıl daha fazla katma değer katarız, bütün hesaplamaları hep yapıyoruz. Çok daha iyi şartlarda, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını da vurgulayarak bu ocakları işletmeye çalışıyoruz. Malum 21 Temmuz'da 2 tane yönetmeliğimiz Resmi Gazete'de yayınlandı. Biri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, bir diğeri de iş yerlerindeki çalışmaların durdurulmasıyla ilgili. Bunları tamamen açık net, şeffaf kurallara bağladık. Tereddütleri ortadan kaldırdık. Bundan sonraki süreçte buradaki madencilerin, buradaki talepler ne olursa olsun, can güvenliği başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak, üretimin de devam etmesi konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışıyoruz" dedi. Bakan Yardımcısı Aydın, daha sonra esnafı ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı