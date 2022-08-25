Esenler'deki kazada ölen 5 arkadaştan Ali'nin amcası: Ortaokulu ve liseyi beraber okumuşlardı

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 22 yaşındaki Ali Alkan'ın cenazesi Zeytinburnu'ndaki Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi.

"YEĞENİME BAKMAYA KIYAMIYORDUM"

"BANA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİLER"

Amca Alkan, "Ali 22 yaşındaydı. Bugün sabah namazına giderken bir telefon çaldı. Telefonu açtım yabancı bir numaraydı, Ozan isimli birisi aradı. Ali'nin kaza yaptığını söyledi. Hastanede olduğunu söyledi. Ali'nin öldüğünü bana söylemediler. Ayağımda terlikleydim camiye girmeden hastaneye gittim. Durumları ağır dediler bana. Taksiye bindim, taksici Atışalanı'nda büyük bir kaza olduğunu söyledi. Taksici kazayı anlattı. 6 kişi arabadaymış, kendisi kullanmamış zaten. Hastaneye gittiğimde kimse yoktu. Doktor yeğenimin vefat ettiğini söyledi. 5 kişilermiş, 2'si kardeşmiş. Ortaokulu ve liseyi beraber okumuşlardı. Gezmeye gitmişlerdi." diye konuştu.