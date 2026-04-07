Manavgat'ta Ambulansla Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ambulansla çarpışan minibüsteki 2 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. S.T.Ç.'nin kullandığı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 07 CIC 037 plakalı ambulans ile V.Y.'nin kullandığı 07 AMG 610 plakalı minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak dururken, sürücü V.Y. ve beraberindeki M.M. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yapan ambulanstaki sağlık görevlileri, yaptı. Yaralılar daha sonra götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Hastanede 1.60 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücüsü V.Y.'ye para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Uyarı ışıkları açık şekilde ilerleyen ambulansın kavşakta minibüsle çarpıştığı, ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık

Kalemi kırıldı! Galatasaray'da ayrılık
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!