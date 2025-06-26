Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
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Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bedesten Çarşısı'nda incelemelerde bulunarak kamu hizmetinin kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan, Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Kara Mustafa Paşa Camii'nde incelemelerde bulunan Bakan, vatandaşlara kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını aktaran Bakan, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Vali Bakan'a ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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