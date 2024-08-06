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Amasya Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali için protokol imzalandı

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Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) Kurumsal Paydaş Protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Amasya Üniversitesi, Sağlıkfest'te Karabük Üniversitesinin kurumsal paydaşı oldu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) Kurumsal Paydaş Protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival için protokole imzalar atıldı.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya, Prof. Dr. Murat Kurt, Genel Sekreter Osman Akbaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kapsamında iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve söz konusu festivaller hakkında değerlendirmeler yapıldı.

İmzalanan protokolle Amasya Üniversitesi, Sağlıkfest'te Karabük Üniversitesinin kurumsal paydaşı oldu. Protokol, Sağlıkfest kapsamında kurumsal paydaş olan kurumların sağlayacağı uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteğinin koşullarını içeriyor.

İmzalanan protokolle ilgili bir açıklama yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Sağlık Bilimleri Festivalini (Sağlıkfest), 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde Karabük'te Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Sağlıkfest'i insanlığın en temel haklarından biri olarak görülen sağlık hakkına ilişkin günümüz ve gelecekteki sorunlarına, model tasarım yarışmaları ile yenilikçi sağlık modelleri ortaya koymak amacıyla düzenliyoruz. Nazik kabulleri ve Sağlıkfest'e verdikleri desteklerden dolayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye teşekkür ederim." dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise "İmzaladığımız protokolle Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Sağlıkfest'in gerek yarışma aşamasında gerekse alana yönelik atölye çalışmaları boyutunda festivalin kurumsal paydaşları olduk. Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO ile sağlık hizmetleri alanında oldukça yetkin bir durumdadır. İnsanı önceleyen Sağlıkfest gibi bir girişimde yer alarak, insanımızın hem fiziki hem ruhi manada sağlıklılarına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Sağlıkfest'e tüm sağlık birimlerimizle katkı sağlayacağız. Nazik ziyaretleri ve ortak çalışma davetlerinden dolayı Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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