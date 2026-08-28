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Amasya Üniversitesi Rektörü'nden Gümüşhacıköy'e Eğitim Ziyareti

Amasya Üniversitesi Rektörü'nden Gümüşhacıköy'e Eğitim Ziyareti
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Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol'u ziyaret etti. Görüşmede eğitim iş birliği, öğrenci destekleri ve ortak projeler ele alındı; Başkan Özyol kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol'u ziyaret etti.

Ziyarette, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Turabi ile Özyol, Amasya Üniversitesinin Gümüşhacıköy'de yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca üniversite ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, ilçedeki öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Özyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Turabi de yeni eğitim-öğretim yılının üniversite, öğrenciler ve Gümüşhacıköy için verimli geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA
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