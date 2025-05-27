Amasya Üniversitesi Öğrencilerinden 1800 Yıllık Mozaik Reprodüksiyonu

Amasya Üniversitesi Öğrencilerinden 1800 Yıllık Mozaik Reprodüksiyonu
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Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2013 yılında keşfedilen Roma dönemine ait elma ağacı ve kuş figürlü mozağin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak tamamladı. Proje, tarihi Taşhan'da sergilenecek.

Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak yaptı.

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, "Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları" dersi kapsamında önemli bir kültürel projeye imza attı.

Öğrenciler, 2013 yılında Amasya'nın Yavru köyü yakınlarında yürütülen kurtarma kazılarında gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 1800 yıllık Roma dönemine ait elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin reprodüksiyonunu yaptı.

Orijinali Amasya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaiğin kopyası, kent merkezindeki tarihi Taşhan'da sergilenecek.

Proje kapsamında önce müzede mozaiğin üstten fotoğrafları çekilerek dijital çizimleri hazırlandı. Ardından yaklaşık 18 metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde çalışma başlatıldı. Amasya ve çevresinden temin edilen siyah, beyaz, yeşil, kırmızı ve sarı renkli doğal taşlardan oluşan 180 bin parça, titizlikle seçilerek mozaik filesine yerleştirildi.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Lale Yılmaz, yaklaşık 20 öğrenciyle 3 hafta gibi kısa bir sürede çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

Kültürel değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, "Çalışmada yaklaşık 180 bin taş kullanıldı. Her biri birer santimetre küp boyutlarında kesilmiş doğal taşlar bunlar. Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil renklerde olmak üzere doğal taşları kullandık. Bu bölgeden çıkarılan taşlardı bunlar. Taşları özellikle oradaki motiflere uygun olarak yerleştirmeye çalıştık. Motif tamamlandıktan sonra da hazırlanan mozaiğimizi parçalara ayırarak, atölyemizden Taşhan'a transferini yaptık" diye konuştu.

Çalışmaya katılan öğrencilerden Gizem Keten de "Öğrenci arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız. 1800 yıllık bir eseri gece gündüz çalışarak, emek vererek ve ilmek, ilmek işleyerek tekrar hayat verdik. Hepimiz çok heyecanlandık. Mimari Restorasyon Programı son sınıf öğrencisi olarak böyle bir eser ortaya çıkarmış olmak bizi çok gururlandırdı" dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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