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Amasya Üniversitesi'nden Kırsaldaki Öğrencilere Eğlenceli Matematik Etkinlikleri

Amasya Üniversitesi'nden Kırsaldaki Öğrencilere Eğlenceli Matematik Etkinlikleri
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Amasya Üniversitesi Matematik ile Keşfedenler Kulübü üyeleri, Batman'daki kırsal okullarda interaktif matematik etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin matematiği eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

Amasya Üniversitesi Matematik ile Keşfedenler Kulübü üyeleri, Batman'da çeşitli etkinlikler yaparak kırsaldaki öğrencilere matematiği sevdirmeye çalışıyor.

Amasya Üniversitesi'nde okuyan 32 kulüp üyesi, matematiği sevdirmek ve oyunlarla matematiği daha eğlenceli hale getirmek için özellikle kırsaldaki okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda üniversite öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Beyda Topan danışmanlığında Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı kırsal Yolağzı Mahallesi'ndeki Yolağzı İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Kulüp üyeleri, okulun bahçesinde kurdukları 10 parkurda öğrencilerle etkileşimli matematik oyunları oynadı. Etkinlikler sayesinde matematik öğrenciler için keyifli hale getirildi.

"Keyifli, öğretici ve eğlenceli bir süreç oldu"

Matematik ile Keşfedenler Kulübü Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Topan, AA muhabirine, kulüp olarak farklı okullara giderek faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Doğu'da bir okulda da etkinlik yapmak istediklerini, bunun için Gercüş'ün Yolağzı İmam Hatip Ortaokulu'nda Matematik Öğretmeni Mert Arar ile iletişime geçerek organizasyonu düzenlediklerini anlatan Topan, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hem bizim hem öğrenciler için keyifli, öğretici ve eğlenceli bir süreç oldu." dedi.

Bu faaliyetleri daha önce Amasya ve Samsun'daki köy okullarında başlattıklarını anımsatan Topan, bundan sonra farklı bölgelerdeki köy okullarında bu etkinliklere devam edeceklerini bildirdi.

Topan, projedeki amaçlarının çocukların eğlenerek matematiği öğrenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ciddi anlamda matematik ön yargısı var. Eğlenceli oyunlar ve aktivitelerle matematikle ilgili ön yargıları kırmayı hedefliyoruz. Çocuk demek oyun demek ve her oyunun içinde bir matematik var. Aslında biz oyunlarla matematiği birleştirerek hayattaki matematiği keşfettirmeyi hedefliyoruz. 32 matematik öğretmeni adayıyla buradayız."

"Çocuklara matematiği sevdirerek öğretmeyi amaçladık"

Üniversite öğrencisi Emre Demirel de çocuklara matematiği eğlenceli şekilde öğretmeyi amaçladıklarını anlattı.

Demirel, "Arkadaşlarımız yaratıcılıklarını kullanarak atölyelerini kurdu. Çocuklara matematiği sevdirerek öğretmeyi amaçladık. Çocuklar için oyun ne kadar önemliyse bizim için de matematik o kadar önemli. Bu çalışmamız devam edecek." diye konuştu.

Öğrenci Nursena Gülek ise çocuklarla gönül bağı kurmanın çok güzel duygu olduğunu ifade etti.

Çocuklarla eğitici ve öğretici oyunlar oynadıklarını aktaran Gülek, şöyle dedi:

"Mükemmel aktiviteler yapıyoruz. Ayrıca, öğrencilere matematiğin sadece işlemlerden ibaret olmadığını, günlük hayatımızda eğlenerek öğrenebileceğimizi, bunu aktif olarak kullanabileceğimizi, hayatımızın her anında olduğunu gösteriyoruz. Birlikte eğlenerek öğreniyoruz. Onlarla eğlenmek, matematik yapmak çok keyifli. Onların da keyif aldığını görmek ayrıca bizim için çok keyifli."

Matematik Öğretmeni Mert Arar da çocukların etkinliklerden büyük keyif aldığını ve büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Okulda okuyan Fatma Çetin, Amasya'dan gelen ağabeyleri ve ablalarıyla eğitici oyunlar oynadıklarını, keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Esra Yarba da arkadaşlarıyla katıldıkları etkinliklerde çok güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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