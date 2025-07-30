Amasya Üniversitesi'nde Yerli Dondurarak Kurutma Makinesi Üretim Tesisi Açıldı

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunda, üniversite sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen yerli "freeze dryer" (dondurarak kurutma) makinesinin üretileceği tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Merzifon Meslek Yüksekokulunda düzenlenen açılış töreninde, bu önemli projenin hem üniversite sanayi iş birliği hem de yerli teknoloji üretimi bakımından örnek teşkil ettiğini söyledi.

Amasya Üniversitesi olarak yerli üretim hamlesine katkı sağlamak için gayret ettiklerini dile getiren Turabi, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz ile ARS Biyoteknoloji firması arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Türkiye'nin ilk yerli dondurarak kurutma makinesi üretimi Merzifon Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde gerçekleştirilecek. Ülkemizde freeze dryer makineleri birkaç özel sektör tarafından yapılıyor. Bugüne kadar yapılan üretimlerin parçaları yurt dışından getirilerek monte edilirken, burada yüzde 100 yerli olarak tüm parçalarıyla imal edilecek. En önemli farkımız bu."

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra davetliler tesisi gezdi.

Tesiste gıda, ilaç, biyoteknoloji ve savunma sanayi gibi sektörlerde kullanılan freeze dryer makinelerinin yerli ve milli imkanlarla üretiminin sağlanması hedefleniyor.