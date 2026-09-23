Amasya-Samsun kara yolunda kontrolden çıkan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin trafik levhalarına ve bordür taşlarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Amasya- Samsun kara yolu Boğazköy mevkisinde seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 54 ABM 304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki trafik levhalarına ve ardından bordür taşlarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan bir yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA