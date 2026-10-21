Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Badal Tüneli’nde araç yangını tatbikatı yapıldı

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AMASYA (AA) – Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Badal Tüneli'nde, İstanbul- Samsun istikametinde meydana gelebilecek trafik kazası ve araç yangınına müdahale senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre, tünel içerisinde seyreden bir araç kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Araçta yangın çıkarken sürücünün araç içerisinde sıkıştığı ihbarı üzerine tünel trafiğe kapatıldı ve ilgili ekipler bölgeye sevk edildi.

Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.

Tatbikatta, araç yangınına müdahale edilmesi, araçta sıkışan sürücünün kurtarılması ve yaralıya sağlık ekiplerince müdahalede bulunulmasına yönelik çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA