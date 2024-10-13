Amasya Milli Eğitim Müdürü Kursları Ziyaret Etti

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Katipoğlu, beraberinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz ile Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile beraber Taşova Atatürk Ortaokulunu ziyaretinde okul yöneticilerinden kurslar hakkında bilgi aldı.

Müdür Katipoğlu, sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyerek gelecek hedefleriyle ilgili onlara sorular yönelten Katipoğlu, kurslara katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Merkez İlçe Teşkilatından Vali Bakan'a ziyaret

Amasya'da AK Parti Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Amasya Valisi Önder Bakan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, ildeki güncel konular ve partinin projeleri hakkında sohbet edildi.

Vali Önder Bakan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Başkan Uzun ise Vali Bakan'a nazik karşılamasından dolayı teşekkür ederek, parti olarak Amasya'nın kalkınması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vali Önder Bakan, konuklarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.