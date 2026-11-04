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Amasya İl Özel İdaresinin yürüttüğü 24 ve 32 derslikli okul inşaatları sürüyor

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Amasya İl Özel İdaresinin yürüttüğü 24 ve 32 derslikli okul inşaatları sürüyor
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Amasya İl Özel İdaresinin yürüttüğü 24 derslikli Anadolu Lisesi ile 32 derslikli Borsa İlkokulu inşaatları aralıksız sürüyor. Okulların yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi ve il merkezindeki derslik ihtiyacının büyük oranda karşılanması hedefleniyor.

AMASYA (AA) – Amasya İl Özel İdaresi tarafından projesi, ihalesi ve kontrollük hizmetleri yürütülen iki büyük okul inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapımı süren 24 derslikli Amasya Anadolu Lisesi ve 32 derslikli Amasya Hızırpaşa Borsa İlkokulu projelerinin, Amasya'nın eğitim altyapısına önemli bir ivme kazandırması hedefleniyor.

17 Kasım 2025 tarihinde yapımına başlanan 24 derslikli Anadolu Lisesi ile 13 Ekim 2025'te ilk kazması vurulan 32 derslikli Borsa İlkokulu projelerinde inşaat süreçleri hız kesmeden sürüyor.

Modern mimari ve donanımla inşa edilen her iki okulun da yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilerek öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Yatırımlarla birlikte il merkezindeki derslik ihtiyacının büyük oranda karşılanması, öğrencilerin daha güvenli, modern ve konforlu ortamlarda eğitim görmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, eğitim yatırımlarının geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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