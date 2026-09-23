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Amasya Göynücek'te Diyanet Genç Ofis, İl Müftüsü katılımıyla açıldı

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Amasya Göynücek'te Diyanet Genç Ofis, İl Müftüsü katılımıyla açıldı
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Amasya Göynücek'te Diyanet İşleri Başkanlığı desteğiyle yapımı tamamlanan Diyanet Genç Ofis törenle hizmete açıldı. Açılışa Amasya İl Müftüsü katıldı; İlçe Müftüsü İsmail Hakkı Şahin, gençler ve vatandaşlar için israftan uzak bir mekana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle yapımı tamamlanan "Diyanet Genç Ofis" törenle hizmete açıldı.

Amasya İl Müftüsü İbrahim Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirilen açılış programı, duaların okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Göynücek İlçe Müftüsü İsmail Hakkı Şahin, ilçede vatandaşların ve gençlerin bir araya gelebileceği, israftan uzak bir mekana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Mekanın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın desteği ve İl Müftülüğümüzün organizasyonuyla bu mekanı oluşturduk. Göynücek Belediyesi başta olmak üzere hayırsever insanların da ayrıca katkısı oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum, hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından katılımcılar Diyanet Genç Ofis binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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