Amasya Göynücek'te 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendi

Amasya Göynücek'te 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu; Kaymakam Oğuzhan Akman ile Belediye Başkan Vekili Eray Tepe gazilerle bir araya geldi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Göynücek Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenek sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman ve Göynücek Belediye Başkan Vekili Eray Tepe, gazilerle bir araya geldi.
Kaynak: AA