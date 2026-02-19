Haberler

Amasya'dan Suriye'ye gönderilen 5 yardım tırı dualarla uğurlandı

Güncelleme:
Amasya İHH İnsani Yardım Derneği ve Özgür-Der tarafından düzenlenen organizasyon ile toplamda 5 yardım tırı Suriye'ye uğurlandı. 122 ton un, 5 ton peynir ve 750 çift ayakkabı gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile giyim ürünleri, Amasya halkının bağışlarıyla Suriye'ye ulaştırılacak.

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği ile Özgür-Der Amasya Temsilciliğinin organizasyonuyla toplanan un ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 5 yardım tırı, Suriye'ye gönderildi.

Amasya merkezden 2, Merzifon, Suluova ve Samsun'un Havza ilçelerinden de 1'er yardım tırının Suriye'ye uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği Serdal Benli, Suluova ilçesindeki törende, Özgür-Der ile omuz omuza vererek hayır köprüsü kurduklarını belirterek, "Tırlarımızla 122 ton un, 5 ton peynir, 750 çift ayakkabı ve halkımızın bağışladığı muhtelif giyim malzemelerini ulaştırıyoruz. Bu birliktelik, Amasya'nın mazluma sahip çıkma kararlılığının göstergesidir." dedi.

Dua edilmesinin ardından tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

Kaynak: AA / Murat Arslan
