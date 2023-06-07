Amasya'da 4 Haziran'da yaşanan sel felaketinde suya kapılarak kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

Amasya'daki selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

AMASYA - Amasya'da 4 Haziran'da yaşanan sel felaketinde suya kapılarak kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Kayıplardan Murat Ekşi'nin cansız bedenine iki gün önce ulaşılmıştı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince Zilal Şahin'i arama çalışmaları gece sona erdi. Geç saatlerde otomobille sel sularına kapılan ve arama çalışması yapılan Zilal Şahin'in de cansız bedeni bulundu.

Valilik duyurdu

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04 Haziran günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.