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Amasya'daki 4.6 Büyüklüğündeki Deprem Samsun'da Panik Yarattı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Samsun'da da hissedildi. Panikleyen vatandaşlar dışarıda beklemek zorunda kaldı.

Amasya'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem Samsun'da hissedildi

SAMSUN - Amasya merkezli 4.6 büyüklüğündeki deprem Samsun'da da hissedilirken, panik olan vatandaşlar evlerinden çıkarak dışarıda bekledi.

Deprem, Amasya'nın Taşova ilçesi merkezli saat 17.43'te meydana geldi. Yerin 6.21 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak açıklandı. Amasya'nın yanı sıra Samsun, Tokat ve Sivas'ta da şiddetle hissedilen deprem güvenlik kameralarına da yansıdı. Deprem dolayısıyla panik olan vatandaşlardan bazıları ise yağmurlu havaya rağmen evlerinden ve iş yerlerinden çıkarak bir süre sokakta beklediler.

Büyük bir sarsıntı hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir anda sarsıntı hissettik. İlk önce başımız dönüyor zannettik ama sonra eşyaların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık. O yüzden kendimizi dışarı attık ama yağmurdan dolayı bina diplerinde beklemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandılar.

Depremin ardından vatandaşlar belirli bir süre bekledikten sonra gündelik işlerine devam ettiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel
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