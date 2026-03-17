Amasya'da çocuklar yaşlılarla zeka oyunları oynadı

Amasya'da düzenlenen etkinlikte yaşlılarla çocuklar birlikte zeka oyunları oynadı ve fiziksel aktivite yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü ve dernek tarafından gerçekleştirilen etkinlik, yaşlıların sağlıklı kalmasını ve nesiller arası iletişimi güçlendirmeyi amaçladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Bestemşe Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında "Çınarların gölgesinde fidanlar büyüyor", "Yaşlılık döneminde günlük yaşamınıza hareket katın, sağlıklı kalın" anlayışıyla Yavuz Selim Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte büyüklerine bestemşe, dokuz kumalak ve mangalayı öğreten çocuklar, yaşlılarla zeka oyunları oynadı. Daha sonra çocuklar çiçek verdikleri büyüklerinin Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Bu etkinlikle yaşlıların hem fiziksel hem de zihinsel etkinlik yaparak zinde kalmaları ve sağlıklı yaş almaları hedeflendi.

Amasya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Derya Kale, "Bugün burada 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliği yapmaktayız. Türkiye'mizde 2025 TÜİK verilerine göre yüzde 11,1 yaşlı nüfusumuz var. Amasya'da bu oran yüzde 17'lere kadar çıkmış durumda. Bu konuda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Güzel, aktif yaşlanma konusunda farkındalık oluşturarak toplumumuzun sağlıklı yaşlanmasını ve güzel yaş almasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Kale, bugünkü aktivitenin nesiller arası iletişimi güçlendirirken yaşlıların zeka oyunları öğrenerek bilişsel olarak aktif kalmalarını ve sağlıklı yaşlanmalarını desteklemeyi amaçladığını vurguladı.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Türkiye Temsilcisi Canan Alıcıoğlu da şunları dile getirdi:

"İl Sağlık Müdürlüğünden Yaşlılar Haftası'yla ilgili bir çalışma teklifi geldi, biz de seve seve kabul ettik. Yaşlılarımız dediğimiz, olgun gençlerimiz demeyi tercih ediyorum ben, onlarla birlikte bizim çocuklarımızı geleneksel oyunlarla buluşturduk. Onlar aslında hatırlıyorlar bu oyunları çocukluklarından ama unutmaya yüz tutmuş olanları vardı. Çocuklarla iç içe güzel vakit geçiriyorlar. Hem onlar yeni yaşam heyecanı alıyorlar hem de çocuklarımız ata baba sevgisi alıyor burada."

Etkinliğe katılan 78 yaşındaki Hikmet Acar ise "Çocuklar bizlere Yaşlılık Haftası dolayısıyla oyunlar öğretti. Kendileriyle tanıştık, güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

Zeka oyunlarının ardından çocuklar ve yaşlılar birlikte İl Sağlık Müdürlüğünün uzmanları eşliğinde fiziksel aktivite yaptı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracı ülkelerin ateşkes teklifine ilk yanıt
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza

İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
500

Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım'ın yeri

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle