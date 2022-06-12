Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı - Haberler

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Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı

Demirören Haber Ajansı - Serap Şerife Kara - Güncel
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Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı

AMASYA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da bağımsızlık yolunda verilen savaşta, Kurtuluş Savaşı'nın program taslağı, 'Cumhuriyet'in doğum belgesi' olarak tanımlanan 'Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 103'üncü yıl dönümü haftasında düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve...

AMASYA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da bağımsızlık yolunda verilen savaşta, Kurtuluş Savaşı'nın program taslağı, ' Cumhuriyet'in doğum belgesi' olarak tanımlanan ' Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 103'üncü yıl dönümü haftasında düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili tören yapıldı. Canlandırmada Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi, "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" sözleriyle Atatürk'ü karşıladı. Samsun'dan getirilen özel aracıyla konvoya öncülük eden Atatürk'ü ve beraberindekileri temsil eden oyuncuların peşinden Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Suat Kızılçelik, protokol üyeleri ile vatandaşların yer aldığı araçlarla Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar 'Atatürk ve Bayrağa Saygı' konvoyu düzenlendi.

Bursa Mehter takımın gösterisinin ardından Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Suat Kızılçelik ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Amasya Tamiminin Türk milletinin yeniden dirilişinin 103'üncü yılını kutladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bu memleketi bize bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişiyle beraber onu Cülüs Tepe'de karşılayan Amasya Müftüsü Tevfik efendi ve Amasya Vaizi Abdurrahman Kamil efendi ve 53 silah arkadaşları olmasalardı bugün bizler buralarda olamazdık. O gün ki  Amasyalıların tavrı ve bugünkü rejimin gelişi özgürlüğün başlangıcı, fikirlerde beyinlerde vücut buluşudur. Cumhuriyetin ilkelerinin belli olması ve Cumhuriyet felsefesinin beyinlerde oluşması Amasyamızda olmuştur. Onun için biz Amasyamıza kurtuluştan kuruluşa bir şehir diyoruz" dedi.

Amasyalıların onur gününü kutlayan Vali Mustafa Masatlı da "8 bin 500 yıllık tarihiyle, 14 uygarlığa ev sahipliği yapan Amasya, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra, 20'inci yüzyılda üstlendiği çok önemli bir misyon ile tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırmıştır. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı mücadelesi, 12 Haziran 1919'da halkın büyük bir coşkuyla ve sevgi gösterileriyle karşılandığı Amasya'da devam etmiştir" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Amasya Güncel Haberler

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