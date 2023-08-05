Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada, sürücünün yeğeni Zeynep Nur Gülsu (10) hayatını kaybetti. Sürücü ile otomobilde bulunan kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) ile ablası Hanım Gülsu (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri ile Merzifon Karamustafa Devlet Hastanesinde kaldırıldı.