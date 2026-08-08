Amasya'da Son Kullanma Tarihi Geçen Ürünler İmha Edildi

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında, son tüketim tarihi geçmiş ve piyasaya arzı yasaklanan ürünleri imha etti.

Toplatma kararı bulunan ve yeniden satışa sunulması yasaklanan ürünler, mevzuata uygun şekilde Amasya Katı Atık Bertaraf Tesisinde imha edildi.

İşlemler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi.

Yetkililer, denetim ve resmi kontrollerin tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA