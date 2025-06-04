Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti

Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
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Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
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Amasya'da bir çay bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Yağız Duran, üzerine devrilen salıncak demiri nedeniyle ağır yaralandı. 4 yaşındaki Yağız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya'da bir çay bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Yağız Duran, üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nden Ordu'ya giden Abdullah ve Cansu Duran çifti, Amasya'da bulunan Cemil Cahit Bey Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde mola verdi.

ÜZERİNE SALINCAK DEMİRİ DÜŞEN YAĞIZ'DAN ACI HABER

Çay bahçesinin oyun alanında oynayan 4 yaşındaki Yağız, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Durumu fark eden anne ve babanın ihbarı üzerine, çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağız Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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