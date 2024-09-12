Amasya'da Okul ve Çevre Denetimi Yapıldı

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul ve çevreleri ile öğrenci servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 93 personelin katılımıyla üç periyot halinde il genelinde denetim yaptı.

Bu kapsamda 134 okul çevresi, 53 market ve büfe, 92 park bahçe, 16 internet kafe, 8 oyun salonu, 52 kafe kahvehane, 57 metruk bina, 453 şahıs ve 118 servis aracı denetlendi.

Uygulamada çeşitli eksikleri nedeniyle 9 servis aracına toplam 7 bin 26 lira para cezası uygulanırken, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için denetimlerin devam edeceği bildirildi.