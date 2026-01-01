Haberler

Öğrenciler çektikleri videoyla Vali Bakan'dan okulların tatil edilmesini istedi

Amasya'da etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğrenciler sosyal medyada yayımladıkları videolarla Vali'den okulların tatil edilmesini istedi.

AMASYA'da etkili olan kar yağışı, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğrenciler de sosyal medyaya yükledikleri videolarla, "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz" diyerek okulların tatil olmasını istedi.

Kentte özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar ve kaldırımlar beyaza büründü, 180 köy yolu ulaşıma kapandı. Bir grup öğrenci, cep telefonlarıyla çektikleri videolarla Amasya Valisi Önder Bakan'dan okulların tatil edilmesi talebinde bulundu. Öğrencilerin videosunda, "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz. Etmezsen de Yavuz Selim Ortaokulu'na kar topu oynamaya gelir misin?" ifadeleri yer aldı. Video sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

