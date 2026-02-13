Haberler

Amasya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Amasya'da Ocak ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. Hatalı manevralar ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak ayında Amasya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, kavşaklarda yapılan hatalı manevralar, kontrolsüz dönüşler ve sürücü dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalar yer aldı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, özellikle şehir giriş-çıkış noktalarında bulunan yoğun kavşaklarda araçların birbirine yakın mesafede ilerlediği, bazı sürücülerin kavşak içinde ani yön değiştirdiği ve geçiş önceliğine dikkat edilmediği anlar dikkat çekti. Bir kazada, dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yere savrulduğu, motosikletin ise duvara çarptığı anlar yer aldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
