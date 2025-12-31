Amasya'da kaybolan büyükbaş hayvan dron ile bulundu

Amasya merkeze bağlı Sarıkız köyünde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri ve AFAD'ın koordineli çalışması sonucu dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir vatandaşın büyükbaş hayvanının kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunması üzerine, Amasya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin bölgede yaptığı koordineli çalışmayla, arazide dron destekli arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.