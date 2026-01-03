Karlı havada motosikletle drift attığı anlar kamerada

AMASYA'da, kar yağışının etkili olduğu saatlerde, mahallede motosikletle drift atan sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen motosikletin sürücüsü, karla kaplı yerleşim yerindeki yolda drift yaptı. Sokak aralarındaki sürüş anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri, sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.