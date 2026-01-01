Haberler

Amasya'da 180 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 98, Merzifon'da 34, Gümüşhacıköy'de 20, Hamamözün'de 8, Suluova'da 6, Taşova'da 14 olmak üzere toplam 180 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
