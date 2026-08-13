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Amasya'da Kırmızı Bültenle Aranan Zanlı Yakalandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Almanya'da 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan H.B. yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Amasya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Almanya adli makamlarınca "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası seviyede aranan bir şahsın Merzifon'da olduğu bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Almanya adli makamlarınca hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.B, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

H.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından, Almanya'ya iade edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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