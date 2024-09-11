Amasya'da İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Amasya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Doruk, Amasya'da eğitimin akademik, sanat, kültür ve spor alanında bir yıl içinde daha da geliştiğini söyledi.

Eğitime yapılan yatırımları her zaman desteklediklerini dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Bu eğitim öğretim yılında da en kıymetli hazinelerimiz olan öğrencilerimize, daha iyi eğitim koşulları sunabilmek için yaz tatili boyunca Valiliğimizin koordinesinde ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızla bir araya gelerek çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda okullarımızın fiziki altyapıları güçlendirilmiş, dersliklerimiz modern araç gereçlerle donatılmış, çevre düzenlemelerinden teknolojik altyapıya kadar tüm imkanlarımız seferber edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmıştır."