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Amasya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Amasya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı
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Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında il güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında il güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Yapılan toplantıda terör, uyuşturucu, suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi.

Toplantıya başkanlık eden Vali Bakan, vatandaşların güven ve huzuru için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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