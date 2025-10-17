Amasya'da İhtiyaç Sahipleri İçin 'Askıda Simit' Uygulaması Başlatıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ihtiyaç sahipleri için "askıda simit" uygulaması başlatıldı.

İlçede simitçilik yapan Mustafa Ergül, "askıda simit" uygulamasıyla ihtiyaç sahibi insanların ücretsiz simit alabilmelerine imkan sağladıklarını söyledi.

Taşova ilçesinde 5 yıldır simit ve unlu mamuller üretimi yaptığını belirten Ergül,

"İlçemizde birçok ekmek fırınında "askıda ekmek" uygulamasının simit tezgahında da uygulanabileceği fikri aklıma geldi ve bende kendi simit tezgahımda "askıda simit" uygulamasını başlattım. Simit almaya gelenler uygulama hakkında sorular soruyorlar ve daha sonra fazladan simit parası bırakarak uygulamaya destek oluyorlar. İhtiyaç sahibi çocuklar ve öğrenciler burada bedava simit veya diğer ürünlerden ücretsiz alabiliyorlar" diye konuştu.