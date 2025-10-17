Haberler

Amasya'da İhtiyaç Sahipleri İçin 'Askıda Simit' Uygulaması Başlatıldı

Amasya'da İhtiyaç Sahipleri İçin 'Askıda Simit' Uygulaması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşova ilçesinde simitçilik yapan Mustafa Ergül, 'askıda simit' uygulamasıyla ihtiyaç sahibi insanların ücretsiz simit alabilmesini sağlıyor. Uygulama, bölgedeki hayırseverlerin destekleriyle devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ihtiyaç sahipleri için "askıda simit" uygulaması başlatıldı.

İlçede simitçilik yapan Mustafa Ergül, "askıda simit" uygulamasıyla ihtiyaç sahibi insanların ücretsiz simit alabilmelerine imkan sağladıklarını söyledi.

Taşova ilçesinde 5 yıldır simit ve unlu mamuller üretimi yaptığını belirten Ergül,

"İlçemizde birçok ekmek fırınında "askıda ekmek" uygulamasının simit tezgahında da uygulanabileceği fikri aklıma geldi ve bende kendi simit tezgahımda "askıda simit" uygulamasını başlattım. Simit almaya gelenler uygulama hakkında sorular soruyorlar ve daha sonra fazladan simit parası bırakarak uygulamaya destek oluyorlar. İhtiyaç sahibi çocuklar ve öğrenciler burada bedava simit veya diğer ürünlerden ücretsiz alabiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.