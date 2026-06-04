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Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası coşkusu

Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası coşkusu
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Amasya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Amasya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Şehit Mehmet Gök Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Şehit Mehmet Gök Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Taşova, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.

Kursiyerlerin yaptığı eserler ise halk eğitim müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği eserleri inceledi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
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