Haberler

Amasya'da halk sağlığı yürüyüşü yapıldı

Amasya'da halk sağlığı yürüyüşü yapıldı
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığı yürüyüşü düzenlendi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığı yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla "Halk Sağlığı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, sağlıkçılar ve vatandaşların katılımıyla Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sonrası İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlığınız ve yaşam kaliteniz için günde en az 30 dakika tempolu yürümeyi ihmal etmeyin" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

Fenerbahçe için neler dedi neler
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

Eşini yanına alan ünlü isim, scooter'la dakikalarca ters yönde gitti
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var