Amasya'da halk sağlığı yürüyüşü yapıldı

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığı yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla "Halk Sağlığı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, sağlıkçılar ve vatandaşların katılımıyla Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sonrası İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlığınız ve yaşam kaliteniz için günde en az 30 dakika tempolu yürümeyi ihmal etmeyin" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA