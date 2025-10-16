Amasya'da Görme Engellilere Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şubesi ve Amasya Belediyesi işbirliğinde, "Görme Engelliler İçin Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, gözlerini bağlayarak, görme engellilerin yaşadıklarını deneyimledi.

Engelsiz Yaşam Parkı önünde sona eren yürüyüşün ardından konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, devletin tüm imkanlarıyla engelli vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Yürüyüşe katılarak görme engelli vatandaşların biraz da olsa halinden anladıklarını ifade eden Vali Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten benim bu şehirde, Amasya'da gördüğüm en kıymetli hadiselerden bir tanesi bütün engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde olması, bunun bir parçası olması. Okullarımızda var olmaları, mahallelerde var olmaları, sokakta çok rahat bir şekilde aileleriyle birlikte var olmaları. Sizi toplumla bütünleştiren en kıymetli noktalardan bir tanesi aslında. Artık hiçbir engelli vatandaşımız evin bir odasında kapalı bir şekilde değil, sosyal hayatın bir parçası halindedir, bu bizi çok mutlu ediyor."

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar da yaptıkları bu etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Yürüyüşümüzün asıl amacı, görme engellilerin büyük bir kısmı beyaz baston kullanmıyor. Biz bu arkadaşlarımızı beyaz baston kullanmaya teşvik etmek ve toplumsal yaşama dahil olmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Programın sonunda görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye edildi.

Programa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.