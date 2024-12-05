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Amasya'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Amasya'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlıyor.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasını ve suç işlemelerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

Rektör Turabi, imzalanan protokolün yükümlülerin ve eski hükümlülerin rehabilitasyonuna fayda sağlayacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Başsavcısı Kocaman ise 39 maddeden oluşan protokolün başarılı şekilde uygulanmasını temenni ederek, üniversitenin süreçteki desteğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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