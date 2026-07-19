Haberler

Amasya'da çöp depolama tesisinde yangın

Amasya'da çöp depolama tesisinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Katı Atık Birliği'ne ait çöp depolama tesisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 2,7 hektarlık alana yayıldı. İtfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

AMASYA çöp toplama tesislerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Boğazköy mevkisinde bulunan Amasya Katı Atık Birliği'ne (AKAB) ait çöp depolama tesisinde çıktı. Artan sıcaklıkların etkisiyle çıktığı değerlendirilen yangında çöplerin bulunduğu alandan yükselen dumanları fark eden tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılması üzerine Merzifon ve Suluova belediyeleri ile Ziyaret beldesinden de takviye ekipler bölgeye gönderildi.

Yangınla ilgili bilgi veren Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Yörükoğlu, ihbarın ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirterek, "Saat 14.15 sıralarında gelen ihbar doğrultusunda AKAB bölgesinde, geri dönüşüm alanında çöp yangını olduğu bilgisi üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etti. İlk ulaşan ekiplerimiz yangının büyük olduğunu bildirince Merzifon, Suluova, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Ziyaret beldesinden takviye ekip talep ettik. Birinci lot olarak adlandırdığımız bölgede yaklaşık 2,7 hektarlık alanın yandığını tespit ettik. Müdahalemiz ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının daha fazla büyüyerek çevreye zarar vermesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Yangına dört koldan müdahale edildiğini ifade eden Yörükoğlu, "Önceliğimiz yangının çevredeki tarım arazileri ile ormanlık alana sıçramasını önlemek. Yangın içten içe yanmaya devam edebilir ancak mümkün olan en kısa sürede tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor" diye konuştu.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay

Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu

İran'ın saldırısında ülkede hayat durdu! Görüntüler vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu
Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı

Bir şehrin uykuları kaçmıştı! Göldeki bu manzaranın nedeni belli oldu
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Sadece 200 bin Euro'ya transfer edilmişti! Samsunspor'dan satış rekoru

200 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncusunu 6.5 milyon Euro'ya sattı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif

İnat etti satın alacak! Acun'dan Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif