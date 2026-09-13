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Amasya'da çocuklar tohum topları dağıtarak iklim değişikliğine dikkati çekti

Amasya'da çocuklar tohum topları dağıtarak iklim değişikliğine dikkati çekti
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Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, yaptıkları tohum toplarıyla iklim değişikliğine dikkati çekti.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, yaptıkları tohum toplarıyla iklim değişikliğine dikkati çekti.

Amasya Çocuk Hakları Komitesi, Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi öncesi farkındalık etkinliği kapsamında Ziya Paşa Bulvarı'nda stant açtı.

Çocuklar stantta vatandaşları iklim değişikliği konusunda bilgilendirerek, yaptıkları tohum toplarını ücretsiz dağıttı.

Atık kumbarası, atık pil toplama kutusu, iklim değişikliğiyle ilgili dergiler de stantta yer aldı. Standı ziyaret eden çocuklara ise hem balon verildi hem de boyama yaptırıldı.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selvihan Cantürk, "Bugün burada Amasya Çocuk Hakları İl Komitesi olarak iklim değişikliğine dikkati çekmek adına bir araya geldik, stant kurduk. Vatandaşlarımızdan iklim değişikliği üzerine düşüncelerini, dileklerini aldık. Aslında gerçekten çevremizi korumak çok kolay. Dijital ayak izimizi küçülttüğümüzde, sıfır atık birikimini koruduğumuzda çevremize daha saygılı daha duyarlı olmuş olacağız. Çocuklarımız kendi yaptıkları tohum toplarıyla iklim değişikliğine dikkat çektiler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Amasya Çocuk Hakları İl Komitesi Başkanı Kardelen Gül Çetindağ da "Burada iklim değişikliğiyle alakalı, COP31'le alakalı farkındalık oluşturuyoruz. İklim toplarımız var, çamurdan yaptık. İçinde çekirdeklerimiz var, fidanlarımız. Onları toprağa gömüyoruz ve ormanları daha çok çoğaltmak istiyoruz. Yani iklim krizini azaltmak istiyoruz kısacası." diye konuştu.

Kaynak: AA
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