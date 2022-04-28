Amasya'da cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Haberler

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Amasya'da cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Amasya'da cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son birkaç gün içinde cami ve okul ile 20'ye yakın iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu hırsızlık zanlısı B.E. yakalandı. Şüphelinin çaldığı 5 bin lira civarındaki parayı ise bir inşaatta sakladığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Suluova, Amasya, Güncel, Haberler

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