Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya'da Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde törenle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde törenle anıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşuna geçen 78 yaşındaki ayakkabı boyacısının gözleri doldu; tören İstiklal Marşı'yla sona erdi.

Amasya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde anıldı. Anma töreninde sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçen ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan'ın (78) gözleri doldu.

Amasya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk konulmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, kurum müdürleri, STK'lar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek meşale yakıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARIYIZ

Anma töreninde sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçen 41 yıllık ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan'ın gözleri doldu. Tezgahı önünde saygı duruşuna geçen Taşan, "Atatürk'ün çocuklarıyız. Onların sayesinde meydanda oturuyoruz. Vatan bizim. Canımı feda ederim ben onun için. Kellemi veririm yani. Hazırım. 78 yaşındayım. Atatürk'ün torunlarıyız biz. Çok şükür. Gurur duyuyorum. Biz onların torunlarıyız. Selanik'ten gelmeyiz biz, onun köyünden gelmeyiz biz. Özlemez miyim? O dünyayı bıraktı bize, hürlüğü bıraktı bize, hür yaşasınlar diye. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi

Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik11

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Batman'da korkunç kaza! Otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü

4 araca çarptı! Bu arabadan sağ çıktı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir
Peynirde yeni dönem! Bakanlık tek tek yasakladı, etiketler bile değişecek

Kahvaltıların vazgeçilmezinde yeni dönem! Bakanlık tek tek yasakladı
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili vekile net yanıt: Dosyadan haberiniz yok
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor26

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Barınağa terk edilen 10 yaşındaki köpek Güneş, 5 seans kemoterapiyle kanseri yendi

Hastalanınca barınağa terk edilmişti! Güneş kanseri yendi