Amasya'da Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde törenle anıldı

Amasya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde anıldı. Anma töreninde sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçen ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan'ın (78) gözleri doldu.

Amasya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk konulmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, kurum müdürleri, STK'lar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek meşale yakıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARIYIZ

Anma töreninde sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçen 41 yıllık ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan'ın gözleri doldu. Tezgahı önünde saygı duruşuna geçen Taşan, "Atatürk'ün çocuklarıyız. Onların sayesinde meydanda oturuyoruz. Vatan bizim. Canımı feda ederim ben onun için. Kellemi veririm yani. Hazırım. 78 yaşındayım. Atatürk'ün torunlarıyız biz. Çok şükür. Gurur duyuyorum. Biz onların torunlarıyız. Selanik'ten gelmeyiz biz, onun köyünden gelmeyiz biz. Özlemez miyim? O dünyayı bıraktı bize, hürlüğü bıraktı bize, hür yaşasınlar diye. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı