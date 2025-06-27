Amasya'da 900 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Amasya'da 900 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da, keneyle mücadele amacıyla 900 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, Amasya Valisi Önder Bakan ve diğer yetkililer kekliklerin doğadaki popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini belirttiler.

Amasya'da keneyle mücadele etmesi için 900 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün keneyle biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde program düzenlendi. Keklikler, burada doğaya bırakıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, doğal dengeyi korumaya ve yaban hayatını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önem taşıdığını söyledi.

Yürüttükleri çalışmayla doğada popülasyonu azalan kınalı kekliklerin uygun yaşam alanlarında yeniden çoğalmasını hedeflediklerini dile getiren Bakan, "Milli Parklar tarafından Yozgat'taki üretim çiftliğinden getirdiğimiz kınalı keklikleri Amasya'ya bırakıyoruz. Otizmli kardeşlerimizle birlikte bıraktık. Sayın milletvekilimiz, kaymakamımız, vatandaşlarımızla Amasya genelinde 900 kınalı kekliği kendi coğrafyasıyla buluşturduk. İnşallah çoğalırlar, doğanın dengesini korurlar. Bunlar keneyle mücadelede çok önemli." ifadelerini kullandı.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise hem keklik hem yaban keçilerinin doğaya salındığını belirterek "Bugün de güzel bir organizasyonla 900 keklik salındı, inşallah seneye daha çok olur. Bunlar doğanın dengesini korumak için çok önemli adımlar." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız

Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Hazırız
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti

Kimse görmüyor sandı ama kamera tüm olan biteni kaydetti
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a "Evet" dedi
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.