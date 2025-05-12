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Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Amasya'da saat 12:23'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Samsun başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden kısa bir süre sonra 4.2 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı.

Amasya'da meydana gelen peş peşe depremler vatandaşları korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamalarına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

DAKİKALAR SONRA BİR DEPREM DAHA

Samsun başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD'a göre, ikinci deprem yaklaşık 19 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

büyük geçmiş olsun Amasya daha beterinden korusun Allah'ım bizleri

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Haber Yorumlarıömer Teker:

6 şubatı yaşayan biri olarak 5.5 den aşağı degildi..geçici olarak merzifondayım fena salladı.şükür kısa sürdü.

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Haber YorumlarıKara Ahmet:

nasil oldu deprem diye soruyor ...

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