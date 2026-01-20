Haberler

Amasya'da 2 katlı ev yandı

Amasya'nın Yağmur köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

AMASYA'da 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Yağmur köyünde saat 16.00 sıralarında H.H.,'ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
